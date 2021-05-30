Anadolu Efes, 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını aldı!

THY EuroLeague'de Barcelona'yı ..-.. mağlup eden Anadolu Efes, 25 yıl sonra yine bir Avrupa kupası kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Anadolu Efes, 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2021 23:42
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için Barcelona'ya karşı mücadele etti.

Anadolu Efes, Almanya'nın Köln şehrindeki finalde rakibi Barcelona'yı ..-.. mağlup etti ve 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını aldı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.