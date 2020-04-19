Anadolu Efes, 23 Nisan'ı çocuklarla dijital ortamda kutlayacak

Sosyal izolasyon döneminde taraftarlarını yalnız bırakmayan Anadolu Efes Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında çocuklarımızı da mutlu edecek.

Haber; Basın Bülteni
Anadolu Efes, 23 Nisan'ı çocuklarla dijital ortamda kutlayacak
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19 Nisan 2020 14:59
Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve bu anlamda dünyada ilk ve tek bayram olan 23 Nisan'da miniklerin keyifli bir gün geçirmesi sağlanacak.

23 Nisan 2020 Perşembe günü Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek ve 10.30'da başlayacak kutlamada Başantrenör Ergin Ataman ve oğlu Sarp Ataman'ın yanı sıra takım kaptanı Doğuş Balbay, Anadolu Efes'in Sesi Mustafa Özben ve kulüp maskotu Çaylak da miniklerle bir araya gelecek. Katılım linki Anadolu Efes Spor Kulübü sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak organizasyona, 100'e yakın çocuk katılabilecek.

Müzik, dans ve eğlence dolu olacak kutlamada Anadolu Efes'in yıldız oyuncularının çocuklara yönelik mesajları da katılımcılar ile paylaşılacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm çocuklar için mutlu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diliyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü sosyal medya hesapları:

https://www.instagram.com/anadoluefessk/

https://twitter.com/AnadoluEfesSK

https://www.facebook.com/AnadoluEfesSK




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