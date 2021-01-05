Anadolu Efes, 14'te 14'le yoluna devam etti!

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ertelenen maçta Empera Halı Gaziantep Basketbol'a konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes, 14'te 14'le yoluna devam etti!
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05 Ocak 2021 19:26
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 68-60 yendi.

Anadolu Efes, bu sonucun ardından ligde 14'te 14 yaptı.
Salon: Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Etki, Can Mavisu, Serhat Büker

Empera Halı Gaziantep: İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva, Jaiteh 19, Simpson, Tomas 2, Lemar 15, Kelly 12, Muhammed Doğan Şenli 4, Metehan Akyel

Anadolu Efes: Singleton 7, Doğuş Balbay, Micic 27, Dunston 15, Simon 2, Beaubois 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Ahmet Buğrahan Tuncer 4

1. Periyot: 9-18

Devre: 24-35

3. Periyot: 43-48



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