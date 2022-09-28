Anadolu Efes, 13. kez kupayı müzesine götürdü

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes, bu kupayı üst üste 3'üncü, toplamda ise 13'üncü kez kazandı.



Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazananı Anadolu Efes karşı karşıya geldi.



İlk yarıyı 19 sayı farkla 42-23 önde tamamlayan Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, son çeyrekte farkı tek hanelere kadar düşürmesine rağmen lacivert-beyazlılar sahadan 71-62 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.



Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında organize edilmeyen kupayı, 2018 ve 2019'dan sonra 2022'de de yine Fenerbahçe'yi yenerek bir kez daha havaya kaldırdı. Lacivert-beyazlılar toplamda ise 13. kez kupayı müzesine götürdü ve bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulundurmayı sürdürdü.



Anadolu Efes ayrıca tarihinde bu kupayı ilk kez üst üste 3. kez kazanma başarısı gösterdi. Lacivert-beyazlılar, 1984'den beri düzenlenen bu kupada Ülker'den sonra bunu başaran ikinci takım oldu.





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