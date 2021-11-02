Anadolu Efes %100 desteğe geçiyor!

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bugün alınan karar gereğince, 5 Kasım 2021 Cuma günü Anadolu Efes'in Zenit St Petersburg karşılaşması ile birlikte ev sahibi olacağı tüm karşılaşmalarda tam kapasiteyle seyirci alımı yapabileceği açıklandı.



Ayrıca Anadolu Efes tarafından gelecek haftadan itibaren, 2021-2022 sezonunun geri kalan bölümü için kombine satışı da başlatılacaktır.



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "2021-2022 Sezonu'nda Basketbol Müsabakalarında Uygulanacak Covid-19 Tedbirleri Protokolü"nde yaptığı sahaya giriş koşullarındaki değişiklikler ve diğer ayrıntılar için Anadolu Efes tarafından yakında duyuru yapılacaktır.



Detaylı bilgiler için basketbolseverlerin Anadolu Efes'e ait resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önemli olacak.





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