Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.



Maç boyunca iki takım da 5'er isabetli şut çekip önemli pozisyonlara girdiyse de kaleciler Slowik ve Ali Şaşal başarılı performanslarıyla öne çıktılar.



Bu sonucun ardından her iki takım da 6 maç sonunda 8'er puana yükseldi.



Sivasspor gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Konyaspor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

20. dakikada Pritchard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada paslaşarak kullanılan korner organizasyonunda topla buluşan Charisis'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Charisis'in ortasında Turgunboev'in kafa vuruşunda top, kaleci Slowik'te kaldı.

58. dakikada sol kanattan Oğulcan Ülgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ndao'nun sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

70. dakikada topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada kafalardan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada serbest atışta topun başına geçen Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Jevtovic (Dk. 86 Melih İbrahimoğlu), Ndao (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Pedrinho, Aleksic (Dk. 46 Keyta), Umut Nayir (Dk. 68 Kramer)

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy (Dk. 90+1 Ziya Erdal), Emrah Başsan (Dk. 90+1 Camara), Pritchard (Dk. 76 Bieganski), Turgunboev (Dk. 61 Bekir Turaç Böke), Rodrigues (Dk. 76 Menig)

Sarı kartlar: Dk. 31 Pritchard, Dk. 84 Moutoussamy, Dk. 88 Murat Paluli, Dk. 90 Bieganski (Net Global Sivasspor), Dk. 35 Umut Nayir, Dk. 46 Oğulcan Ülgün, Dk. 60 Boranijasevic, Dk. 88 Yusuf Erdoğan Dk. 90+4 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)



