Anadolu'da Rus oyuncu Dzagoev savaşı

CSKA Moskova ile süren 14 yıllık birlikteliğine son veren Rus futbolcu Alan Dzagoev ile ilgili olarak dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı.



Eurostavka.ru sitesinin haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Karagümrük, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.



2008 yılından bu yana formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılan Dzagoev'in, Karagümrük'ün transfer listesine girdiği ancak Andrea Pirlo'nun oyuncu için geçer not vermediği vurgulandı.



TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR



Alanyaspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Rus temsilcisi Khimki, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Ain, Al-Sharjah, Al-Wahda, İspanya'dan da Granada'nın talip olduğu belirtilen Dzagoev'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.



Kariyerinde profesyonel olarak CSKA Moskova dışında hiçbir takımın formasını giymeyen Rus futbolcu, 397 maçta 77 gol ve 93 asist üretti. 59 kez de Rusya A Milli Takım formasını giyen deneyimli futbolcu, 9 kez gol sevinci yaşadı.





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