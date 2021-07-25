Anadolu'da Mame Thiam savaşı

Fenerbahçe'nin gönderme kararı aldığı Mame Thiam için Süper Lig'de birçok takım adeta savaşa girdi. Başakşehir başta olmak üzere, Konyaspor, Antalya, Rize ve Alanyaspor; Senegalli yıldızı renklerine bağlamaya çalışıyor.

, Fotoğraf; AA
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Anadolu'da Mame Thiam savaşı
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25 Temmuz 2021 14:37
Mame Baba Thiam
Mame Baba Thiam
Fenerbahçe
Sezonun başlamasına 3 hafta gibi kısa bir süre kalmışken takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Birçok Anadolu kulübü transferde gaza basmış durumda. Özellikle de büyük takımların serbest bıraktığı oyuncular gündemde. En başta ise Fenerbahçeli Thiam var.

Kasımpaşa'dan geldiği Sarı-Lacivertliler'de kalıcı olmayı başaramayan futbolcu için birçok kulüp sıraya girmiş durumda. Başakşehir, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Antalya'nın takıma kazandırmak için uğraştığı oyuncu için artık Alanyaspor da devrede. Akdeniz ekibinin transfer görüşmelerini yürüten Cenk Melih Yazıcı'nın Thiam'ın menaceri Ediz Balkan'la dün akşam bir araya gelip şartları görüştüğü belirtildi.

Kararı Thiam verecek

Taliplerinin fazla olması nedeniyle en iyi sözleşmeyi imzalamak isteyen Senegalli futbolcunun 1.5 milyon Euro maaş talebi olduğu ifade ediliyor. Thiam'ın Alanya tercihine sıcak baktığı ifade edilirken Başakşehir'in önerisine de İstanbul seçeneği nedeniyle olumlu yaklaşıyor. Oyuncunun kararını birkaç güne kadar vermesi bekleniyor.


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