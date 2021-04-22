Anadolu Curling Turu İl Müsabakaları Ankara'da ilk kez düzenlenecek

Türkiye Curling Federasyonu, 2020-2021 sezonu Anadolu Curling Turu İl Müsabakalarının 4-6 Haziran tarihlerinde Ankara'da ilk kez düzenleneceğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek müsabakalara 40 sporcu, 4 hakem ve 7 antrenör katılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Kenan Şebin, "Curling sporunu Ankaralı sporseverler ile buluşturacağımız Anadolu Curling Turu müsabakalarında yarışacak tüm sporcu kardeşlerime başarılar dilerim. Ankara ilimizde bundan sonra daha fazla organizasyon yapmak için çalışmalarımız devam edecektir. Ankara gibi büyük bir ilimizin sadece curling sporunu yapacağı bir tesise ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve bununla ilgili her türlü çalışmayı yapmaktayız." ifadelerini kullandı.



