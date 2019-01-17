Anaadolu Efes - Darüşşafaka maçı öncesi dikkatimizi çeken 5 madde!

Anadolu Efes, 18 Ocak Cuma akşamı 20.30'da Darüşşafaka Tekfen ile sahasında karşılaşacak.
EuroLeague'de 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes'in Darüşşafaka ile oynayacağı kritik maç öncesi dikkatimizi çeken 5 maddeyi sıralıyoruz.
1. ANADOLU EFES, SİNAN ERDEM'DE BİR BAŞKA
Anadolu Efes, sahasında oynadığı 9 maçın sadece 2'sini kaybetti. Zalgiris'e karşı ilk iç saha maçı ve son çeyrekte kaybedilen Real Madrid maçı. Bunun dışındaki maçlarda Anadolu Efes, gerçekten çok üst seviyeye çıktı ve rakiplerine şans tanımadı.
2. ADRIEN MOERMAN, NBA SMAÇ ŞAMPİYONUNA KARŞI!
Anadolu Efes'te Adrien Moerman, sezonun en önemli oyuncularından bir tanesi. Bu kez karşısında farklı tür bir oyuncu olacak. 2012 NBA Smaç şampiyonu Jeremy Evans, elit bir atlet. Bu eşleşme gerçekten çok ilgi çekici olacak.
3. MAÇIN ANAHTAR NOKTASI, ÜÇLÜKLER
Anadolu Efes, EuroLeague'in en iyi üçlük atan takımı. Bir önceki maçta 22 üçlük isabeti birden bularak kazanmış ve Darüşşafaka'yı çökertmişti.
4. EFES İÇİN KRİTİK NOKTA...
Anadolu Efes, bu sezon yedi kez 90 sayı barajını aştı. Bu maçların tamamını kazandı. Anadolu Efes, kazanırken 89.4 sayı ortalaması yakaladı. Darüşşafaka ise kazanırken 75 sayı ortalaması. Anadolu Efes'in bu maçta da 90 sayıya yaklaması demek, galibiyet demek.
5. DAÇKA İÇİN KRİTİK NOKTA...
Darüşşafaka, THY EuroLeague'in hücum ribaundu lideri. Michael Eric ve Jeremy Evans gibi iki oyuncunun varlığı buna neden oluyor. Eğer, Darüşşafaka bu aldığı ribauntlardan sayılar da çıkarabilirse maçı kazanmak için bir şansı olabilir.
ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA TEKFEN MAÇI BİLETLERİ
Heyecan hiç azalmadan devam ediyor, Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor!
Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!
Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!
BİLET FİYATLARI
1. KATEGORİ: 75 TL
2. KATEGORİ: 42.5 TL
3. KATEGORİ: 22.5 TL
ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA TEKFEN MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
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EuroLeague'de 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes'in Darüşşafaka ile oynayacağı kritik maç öncesi dikkatimizi çeken 5 maddeyi sıralıyoruz.
1. ANADOLU EFES, SİNAN ERDEM'DE BİR BAŞKA
Anadolu Efes, sahasında oynadığı 9 maçın sadece 2'sini kaybetti. Zalgiris'e karşı ilk iç saha maçı ve son çeyrekte kaybedilen Real Madrid maçı. Bunun dışındaki maçlarda Anadolu Efes, gerçekten çok üst seviyeye çıktı ve rakiplerine şans tanımadı.
2. ADRIEN MOERMAN, NBA SMAÇ ŞAMPİYONUNA KARŞI!
Anadolu Efes'te Adrien Moerman, sezonun en önemli oyuncularından bir tanesi. Bu kez karşısında farklı tür bir oyuncu olacak. 2012 NBA Smaç şampiyonu Jeremy Evans, elit bir atlet. Bu eşleşme gerçekten çok ilgi çekici olacak.
3. MAÇIN ANAHTAR NOKTASI, ÜÇLÜKLER
Anadolu Efes, EuroLeague'in en iyi üçlük atan takımı. Bir önceki maçta 22 üçlük isabeti birden bularak kazanmış ve Darüşşafaka'yı çökertmişti.
4. EFES İÇİN KRİTİK NOKTA...
Anadolu Efes, bu sezon yedi kez 90 sayı barajını aştı. Bu maçların tamamını kazandı. Anadolu Efes, kazanırken 89.4 sayı ortalaması yakaladı. Darüşşafaka ise kazanırken 75 sayı ortalaması. Anadolu Efes'in bu maçta da 90 sayıya yaklaması demek, galibiyet demek.
5. DAÇKA İÇİN KRİTİK NOKTA...
Darüşşafaka, THY EuroLeague'in hücum ribaundu lideri. Michael Eric ve Jeremy Evans gibi iki oyuncunun varlığı buna neden oluyor. Eğer, Darüşşafaka bu aldığı ribauntlardan sayılar da çıkarabilirse maçı kazanmak için bir şansı olabilir.
ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA TEKFEN MAÇI BİLETLERİ
Heyecan hiç azalmadan devam ediyor, Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor!
Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!
Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!
BİLET FİYATLARI
1. KATEGORİ: 75 TL
2. KATEGORİ: 42.5 TL
3. KATEGORİ: 22.5 TL
ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA TEKFEN MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
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