Ana Beatriz Correa depremi anlattı: 'Burada olmam gerek'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem, ülkemizde 10 ilde büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Deprem felaketi sonrası Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da forma giyen Brezilyalı voleybolcu Ana Beatriz Correa açıklamalarda bulundu.Türkiye'deki yardım çalışmalarına destek veren ve Beşiktaşlı Josef de Souza ile afet bölgesine giden voleybolcu çarpıcı ifadeler kullandı.Türkiye'de kalmasıyla ilgili gelen soruya cevap veren ünlü voleybolcu,dedi.Ana Beatriz Correa son olarak şu ifadeleri kullandı: