Amrabat: 'Transfer pazarlıkları var'

''TEKLİFLER VAR, PAZARLIK AŞAMASINDAYIM''

VİLLAREAL TRANSFERİNE AFRİKA KUPASI ENGELİ

Bir dönem Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Faslı kanat oyuncusu, Hollanda televizyonuna yaptığı açıklamada transferine dair önemli ifadeler kullandı.Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da bulunan ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile gösterdiği başarılı grafiği sonrası transfer haberlerinin gözdesi olan Amrabat, gelen teklifleri birinci ağızdan doğruladı.Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi CD Leganes'te kiralık olarak forma giyen başarılı kanat oyuncusu takımlarla pazarlık aşamasında olduğunu ifade etti veşeklinde konuştu.Afrika Uluslar Kupası'nın transferde bir engel olduğunu belirten Amrabat,ifadelerini kullandı.