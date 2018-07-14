Amrabat: 'Transfer pazarlıkları var'

Bir dönem Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Faslı kanat oyuncusu Nordin Amrabat, Hollanda televizyonuna yaptığı açıklamada transferine dair önemli ifadeler kullandı.
Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da bulunan ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile gösterdiği başarılı grafiği sonrası transfer haberlerinin gözdesi olan Amrabat, gelen teklifleri birinci ağızdan doğruladı.
''TEKLİFLER VAR, PAZARLIK AŞAMASINDAYIM''
Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi CD Leganes'te kiralık olarak forma giyen başarılı kanat oyuncusu takımlarla pazarlık aşamasında olduğunu ifade etti ve "Benimle ilgilenen birkaç kulüp var, şu anda onlarla pazarlık aşamasındayım. Bu konulara daha tam olarak bakamadım. Watford ile 1 sene daha sürecek olan bir kontratım var ve beni isteyen kulüplerden makul bir miktarda para istiyorlar. Ne olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.
VİLLAREAL TRANSFERİNE AFRİKA KUPASI ENGELİ
Afrika Uluslar Kupası'nın transferde bir engel olduğunu belirten Amrabat, "Afrika Kupası'nın Ocak'ta düzenlenmesi benim için bir sorun olmuştu. İki yıl önce Villarreal beni Watford'dan kiralamak istedi ancak Afrika Kupası'na katılmama şartını koyu. Ben de kupada forma giymek istediğim için bu teklifi es geçtim ama artık Afrika Kupası'nın yazın düzenlenmesi benim için iyi olacak." ifadelerini kullandı.
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Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da bulunan ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile gösterdiği başarılı grafiği sonrası transfer haberlerinin gözdesi olan Amrabat, gelen teklifleri birinci ağızdan doğruladı.
''TEKLİFLER VAR, PAZARLIK AŞAMASINDAYIM''
Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi CD Leganes'te kiralık olarak forma giyen başarılı kanat oyuncusu takımlarla pazarlık aşamasında olduğunu ifade etti ve "Benimle ilgilenen birkaç kulüp var, şu anda onlarla pazarlık aşamasındayım. Bu konulara daha tam olarak bakamadım. Watford ile 1 sene daha sürecek olan bir kontratım var ve beni isteyen kulüplerden makul bir miktarda para istiyorlar. Ne olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.
VİLLAREAL TRANSFERİNE AFRİKA KUPASI ENGELİ
Afrika Uluslar Kupası'nın transferde bir engel olduğunu belirten Amrabat, "Afrika Kupası'nın Ocak'ta düzenlenmesi benim için bir sorun olmuştu. İki yıl önce Villarreal beni Watford'dan kiralamak istedi ancak Afrika Kupası'na katılmama şartını koyu. Ben de kupada forma giymek istediğim için bu teklifi es geçtim ama artık Afrika Kupası'nın yazın düzenlenmesi benim için iyi olacak." ifadelerini kullandı.
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