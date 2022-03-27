Amrabat'tan Hollanda'ya dönüş sinyali

Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen 34 yaşındaki Nordin Amrabat, Hollanda'ya geri dönebileceğini duyurdu.



Hollanda basınına konuşan Amrabat, "2011 yılından beri Hollanda dışında oynuyorum. Artık geri dönme zamanı geldi sanırım." ifadelerini kullandı.



Kendisi hakkında çıkan Utrecht haberlerini değerlendiren Galatasaray'ın eski oyuncusu, "Herkes önceliğimin Utrecht olduğunu biliyor. Yani eğer teknik direktör Jordy Zuidam beni ararsa cevabım hayır olmaz. Hollanda'ya dönüp çocuklarımla vakit geçirmek istiyorum." dedi.



AEK ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncu, "Ocak ayında ayrılmak istediğimi söylemiştim. Buraya serbest oyuncuyken geldim ve yakında 35 yaşına gireceğim. Her zamanki klişeyi bilirsiniz, 'Sana ihtiyacımız var, bizim için önemlisin'. Bu yüzden şu an takımdan ayrılmıyorum. Ancak ayrılmamamın sebebi oynama isteğim. Para için takımda kalmama gerek yok, zaten yeterince para kazandım." ifadelerini kullandı.



Daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Nordin Amrabat, bu sezon AEK formasıyla çıktığı 25 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.





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