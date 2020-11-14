Amrabat: 'Sözleşme yenilemek isterlerse, buradayım'

Nordin Amrabat, Suudi Arabistan kulübü Al-Nasr'la 2021 yazında sona erecek olan sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.



33 yaşındaki kanat oyuncusunun Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Amrabati kulübünden yeni sözleşme teklifi beklediğini belirtti.



"OCAK'A KADAR BEKLİYORUM"



Faslı oyuncu Amrabat açıklamasında; "Kulüp Ocak ayından önce sözleşme yenilemek isterse, hiç düşünmeden imzayı atarım. Ocak ayından sonra ise beklemeyeceğim çünkü diğer kulüplerin teklifini de görmem gerekiyor." dedi.



Nordin Amrabat, 2018 yazında 8.5 milyon avro bonservis bedeliyle Watford'dan ayrılarak Suudi kulübünün yolunu tuttu.



