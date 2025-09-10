Amrabat, Sevilla'nın kapısından döndü! Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Betis'e kiralanan Amrabat'ın Sevilla'ya transferi, kadro tescilindeki engeller ve son dakika yaşanan sorunlar nedeniyle gerçekleşmedi.

10 Eylül 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Amrabat'ın Sevilla ile neredeyse tamamlanan transferi, son dakikada yaşanan engeller ve oyuncunun evrak işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle gerçekleşmedi.
 
El Desmarque'nin haberine göre Sevilla, transfer döneminin son günlerinde kadroda yer açmak amacıyla bazı oyuncuları satmaya çalıştı ancak Alvaro Fernandez'in takımda kalması, Iheanacho'nun tescili konusunda LaLiga'dan gelen engeller ve Dodi Lukebakio'nun geç satılması nedeniyle bu planlar sekteye uğradı.
 
Sevilla Başkanı Del Nido Carrasco, Sevilla'nın Iheanacho ile ilgili olarak LaLiga'ya yaptığı başvuruyu yargıya taşıdığını ve bu sürecin karmaşık olduğunu belirtti. Tüm bu gelişmeler nedeniyle Amrabat transferi gerçekleşemezken, Carrasco mevcut kadrolarından memnun olduklarını ve takıma güven duyduklarını dile getirdi.
 
Fenerbahçe'den ayrılan Amrabat, Real Betis'e kiralanmıştı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.