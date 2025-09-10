Amrabat, Sevilla'nın kapısından döndü! Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe 'nin orta saha oyuncusu Amrabat'ın Sevilla ile neredeyse tamamlanan transferi, son dakikada yaşanan engeller ve oyuncunun evrak işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle gerçekleşmedi.

El Desmarque'nin haberine göre Sevilla, transfer döneminin son günlerinde kadroda yer açmak amacıyla bazı oyuncuları satmaya çalıştı ancak Alvaro Fernandez'in takımda kalması, Iheanacho'nun tescili konusunda LaLiga'dan gelen engeller ve Dodi Lukebakio'nun geç satılması nedeniyle bu planlar sekteye uğradı.

Sevilla Başkanı Del Nido Carrasco, Sevilla'nın Iheanacho ile ilgili olarak LaLiga'ya yaptığı başvuruyu yargıya taşıdığını ve bu sürecin karmaşık olduğunu belirtti. Tüm bu gelişmeler nedeniyle Amrabat transferi gerçekleşemezken, Carrasco mevcut kadrolarından memnun olduklarını ve takıma güven duyduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'den ayrılan Amrabat, Real Betis'e kiralanmıştı.