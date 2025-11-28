Amrabat sakatlandı, Betis kazandı

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Real Betis ile Utrecht karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadeley ev sahibi Betis 2-1'lik skorla kazandı.
Betis'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Cucho Fernandez, 50. dakikada Ez Abde kaydetti.
Utrecht'in tek golü 55. dakikada Miguel Rodriguez'den geldi.
Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, 15. dakikada sakatlanarak yerini Pablo Fornals'e bıraktı.
Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Betis, puanını 11'e çıkardı. Utrecht ise 1 puanda kaldı.
Betis, gelecek maç haftasında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Utrecht ise sahasında Nottingham'ı ağırlayacak.
Betis'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Cucho Fernandez, 50. dakikada Ez Abde kaydetti.
Utrecht'in tek golü 55. dakikada Miguel Rodriguez'den geldi.
Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, 15. dakikada sakatlanarak yerini Pablo Fornals'e bıraktı.
Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Betis, puanını 11'e çıkardı. Utrecht ise 1 puanda kaldı.
Betis, gelecek maç haftasında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Utrecht ise sahasında Nottingham'ı ağırlayacak.