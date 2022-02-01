Amrabat'ın transferine Galatasaray engeli

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan ve İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat, transfer iddialarına karşın takımdan ayrılmayacak.



İtalyan basınındaki haberlere göre orta saha rotasyonundaki bir diğer isim olan Erick Pulgar'ın kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşan Fiorentina, orta sahada eksik kalmamak adına Tottenham'ın yakın ilgisinin olduğu Amrabat'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.



Ön libero mevkisinde forma giyen Amrabat, bu sezon İtalyan ekibi ile 12 maçta forma giydi.





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