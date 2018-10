Ampute milliler, yeniden tarih yazmanın peşinde

"Bu ülke en iyisini hak ediyor"

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, Meksika'da gerçekleştirilecek 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türk halkına yeni bir tarihi başarı yaşatmak istediklerini söyledi.Barış Telli, yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri şampiyonluğun hala konuşulduğuna dikkati çekerek, "Başarılarımız ortada. İnsanları ne kadar mutlu ettiğimizi hala yaşıyoruz. Sokağa çıktığımızda fotoğraf çektirirken duygudan ağlayanlar, sarılanlar; bir yıl geçmesine rağmen 9 Ekim 2017'i hatırlayan insanlarımız, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz, ablalarımız var." diye konuştu.Yeni tarihin ne olacağı sorusunu yanıtlayan Barış Telli, Dünya Kupası'ndaki final karşılaşmasını hatırlatarak, "Tarih 4 Kasım'da final maçı olacak. Kenya ile başlayacağız. İyi hazırlandık, güçlü ekibiz." ifadelerini kullandı.Ampute futbolunda Türkiye'nin gücünü herkesin bildiğini vurgulayan milli oyuncu, "Diğer takımlar Türkiye'yi görünce heyecanlanıyor. Bizden bilgi paylaşımı alıyorlar. Biz de destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na güçlü bir ekip olarak gideceğiz. Turnuvanın sonuna kadar her şeyi yapmak istiyoruz. 4 Kasım'da kupayı kaldırarak coşkuyla Türkiye'ye döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Ampute futbolunu 15 yaşından beri oynadığını anlatan Barış Telli, sözlerini şöyle sürdürdü:"15 yaşında başladığımda tamamen gazilerimizden oluşan bir ekip vardı. En küçükleri bendim. Askeri takım olmasına rağmen sivilleşmeye başlamıştı. Ampute futbol takımını büyütmeye çalıştık. Benim de emeğim oldu. Çalıştık. Dünya üçüncülüğü şansızlığını kıramadık. Meksika'ya şampiyon olarak gideceğiz, şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Bu ülke en iyisini hak ediyor. Sevinçten ağlamayı hak eden insanlarımız var. İnşallah o mutluluğu yaşatacağız."Türkiye'de 10 yıldır ampute futbolunda deplasmanlı bir ligin olduğunu hatırlatan Barış Telli, "Bu, dünyada tek. İngiltere, Rusya, Brezilya ve Arjantin'de hep bölgesel lig var. Biz her hafta deplasmanlı şekilde devam ediyoruz, avantajlıyız. Engellilere yol açılıyor. Jenerasyon bu yüzden bitmiyor. Benim gibi trafik kazası geçiren, doğuştan engelli kalan kardeşlerimizi bu işin içine çekiyoruz. Ampute futbolu bu yüzden devam ediyor." diye konuştu.Avrupa Şampiyonası'ndaki final maçını kazanmalarının ardından amuda kalkarak yaptığı harekete değinen Barış Telli, "Teşekkür manasında her zaman yaptığım hareket vardı: amuda kalkma. O sevinçle kalkmış oldum. Anadolu Ajansı'ndan ağabeyimiz Abdullah Coşkun da fotoğrafı ölümsüzleştirdi. 2017'nin en iyi fotoğrafı seçildi." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği sürecinde 2024 Spor Tanıtım Elçisi olarak seçilen Barış Telli, "2024 adaylık sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu ile çok iyi çalışmalar yaptık. Maalesef o süreçten yıkık döndük. Çok güzel hazırlık yaptık. Maalesef UEFA, Almanya'ya ev sahipliğini verdi. Çok üzüldük. Almanlar sevinemedi. O kağıtta 'Turkey' yazsaydı neredeyse sevinçten sahneye çıkacaktık." değerlendirmesinde bulundu.Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapan Barış Telli, öğrencilerin bakış açısını değiştirmeye çalıştığını ve hayallerin peşinden gitmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi.Öğretmenliğin güzel duygu olduğunu anlatan milli oyuncu, "İnsanların gelişimi, bakış açılarını değiştirmek ve yönlendirmek açısından önemli bir faktör. Beni de beden eğitimi öğretmeni yönlendirdi. Sportif olarak bir şeyler kazandırmaya çalışıyorum. Takımlar kuruyorum. Vazgeçmemeyi aşılarsak gelecek jenerasyon daha güçlü olacaktır." diye konuştu.Avrupa şampiyonluğunun ardından öğrencilerinin nasıl tepkiler verdiği yönündeki soruyu yanıtlayan Barış Telli, şunları söyledi:"Öğrencilerim 'şampiyon hocamız geldi' diye sarılıyor. İmza isteyenler oldu. Özellikle şampiyon olduktan sonra internet üzerinden fotoğraflarımızı çıkarıp üzerine imza isteyenler oldu. Çok güzel karşılıyorlar. İlk atandığım Gaziantep Anadolu Lisesi olmuştu. Öğrencilere ilk sorum 'hayalleriniz var mı, hayallerin peşinden koşmaya hazır mısınız?' oldu. Herkesin hayallerini tek tek dinledim. Gerçekten öğrencilerimin bakış açıları daha farklı oluyor. Çok mutluyum. Şu an herkesin bir hayali var. Ülkemizin önemli bireyi olmak için herkes hazırlanıyor."