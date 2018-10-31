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Ampute Milli Takımı'ndan ABD'ye farklı tarife: 5-1

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ABD'yi de 5-1 yenerek F Grubu'nda 3'te 3 yaptı

Kaynak: AA
Ampute Milli Takımı'ndan ABD'ye farklı tarife: 5-1
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31 Ekim 2018 12:25
Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, gruptaki son maçında ABD'yi 5-1 mağlup etti.

San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen turnuvada Kenya'yı 4-1, Liberya'yı ise hükmen 3-0 yenen milliler, F Grubu'ndaki son karşılaşmasını ABD ile oynadı.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, ABD'yi de Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen'in golleriyle 5-1 yenerek grubu 9 puanla lider tamamladı.

Türkiye, son 16 turunda yarın TSİ 03.00'te İrlanda ile karşılaşacak. Milliler, turu geçerse çeyrek finalde Rusya-Kenya müsabakasının galibiyle eşleşecek.

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