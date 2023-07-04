Ampute Milli Takımı'nın kalecisi Bülent Çetin'in acı günü

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Bülent Çetin'in babası Osman Çetin, kanser tedavisi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osman Çetin'in cenazesi, Çarşamba günü öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Bilecik'in İnhisar ilçesinde toprağa verilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osman Çetin'in cenazesi, Çarşamba günü öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Bilecik'in İnhisar ilçesinde toprağa verilecek.