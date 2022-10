Ampute Milli Takımı'na özel kutlama

Dijital varlık alım satım platformu Bitexen, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları için özel bir kutlama yemeği düzenledi.



Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, federasyon ile firma yöneticileri, Ampute Futbol Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları bir araya geldi.



Bitexen Yönetim Kurulu Üyesi Musa Tahsin Doğan, burada yaptığı konuşmada, Ampute Futbol Milli Takımı'nı şampiyonluk nedeniyle tebrik ederek, "Bitexen olarak listelediğimiz 20'yi aşkın taraftar token ile futbol ve basketbol başta olmak üzere kulüplerimize önemli finansman desteğinde bulunduk. Bu doğrultuda TBESF ile yaptığımız çalışma bizim için çok kıymetli. Ampute Futbol Milli Takımı'nın elde ettiği başarılar, özellikle fırsat eşitliği konusunda önemli farkındalık yarattı. Bu farkındalığı geniş bir kitleye ulaştırmayı görev olarak görüyoruz. Yakın zaman önce federasyona özel TBESF Token'ı çıkardık. TBESF Token ve bu kampanyalardan elde edilen gelirin tamamını, Bitexen adına federasyona bağışlıyoruz. Toplumdaki her bireyin fırsat eşitliğine sahip olabilmesi, kurumsal anlamda her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



Verdikleri destekten dolayı Bitexen ailesine teşekkür eden Muaz Ergezen ise "Bitexen ailesiyle olmak, bizim için çok büyük bir gurur. İnşallah daha uzun süreli bir birlikteliğe döner. 21 branşıyla Türkiye'nin en büyük spor federasyonuyuz. Arkadaşlarımızın her birisi birer rol model. Onları başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum. Bu kampları, çalışmaları, hepsini planladık. Ne destek lazımsa hepsini yaptık. Bugün de nasip oldu, şampiyonluğu hep birlikte kutluyoruz. Arkadaşlarımızın bu başarısı çok anlamlıdır. İsterlerse azimleriyle neleri başarabileceklerine tanık olduk. Bu kupa, bu aziz millete armağan olsun." diye konuştu.



Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da "2018'deki Dünya Şampiyonası'nda çok güzel bir ortam ve disiplinli bir takım vardı. Orada penaltılarla kaybettik. Penaltı kaçıran iyi ki benmişim. Kaçırdığımda çok üzülmüştüm. Terörle mücadelede ayağımı kaybettim, bu kadar üzülmedim. O gün, şampiyonluğu 2022'de ülkemize armağan etmek için söz vermiştim. Bizim bir disiplinimiz ve sorumluluğumuz var. 2018'den beri bunun için hazırlandık. Yaklaşık 220 antrenman yaptık. Hiç kimse ailesini ikinci plana atamaz ama milletini daha ön planda gören futbolcu kardeşlerimiz vardı. Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla, 85 milyonun da desteğini alarak şampiyonluğa ulaştık. Bu şampiyonluk, Cumhuriyet tarihinin 100. yılında Türk milletine armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.









