Ampute Milli Takımı: 'Avrupa Fatih'i olduk'

Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'a döndü. Ampute Milli Takımı'nına coşkulu bir karşılaşama töreni yapıldı.



"AVRUPA FATİHİ OLDUK"



Ampute Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Osman Çakmak "İster sporcu ister hoca olun, her şeyden önce inanmak lazım. Kardeşlerim inandı, ellerinden geleni yaptı ve 'Avrupa Fatihi' olduk." açıklamasını yaptı.



"A MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR"



Şampiyonluk sonrası Fanatik Gazetesi'ne de röportaj veren Osman Çakmak "A Milli Takım hayalim var. Ampute Futbol Milli Takımı'nda gönüllülük esasıyla çalışıyorum. 1 lira almıyorum. A Milli Takım'a geldiğimde de 1 lira almayacağım, gönüllülük esasıyla yapacağım. Gelirsem de herkes kendine çeki düzen verecek. Giderken de tazminat almayacağım ülkemden." ifadelerini kullandı.



