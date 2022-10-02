Ampute Milli Takımı, 2. galibiyetini arıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki 2. maçında bugün Liberya ile karşı karşıya gelecek.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 Numaralı sahada oynanacak maç 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Milli Takım, ilk maçında Fransa'yı 3-0 yenerken, Haiti de Liberya'yı 4-1 mağlup etmişti. A Grubu'nun diğer maçında Riva'da 16.30'da Haiti ile Fransa karşı karşıya gelecek.





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