Ampute Milli Takım finale yükseldi

Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'yı yenerek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute Milli Takım finale yükseldi
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07 Haziran 2024 18:11
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 yenerek finale yükseldi.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.

Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle 8 Haziran Cumartesi (yarın) finalde karşılaşacak.

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