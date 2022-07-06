Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Giresun'da yaptığı kampı tamamladı.



Milli takımın kentte gerçekleştirdiği kamp, bugün Bulancak İlçe Stadı'nda yaptığı gösteri maçıyla sona erdi.



Karşılaşmayı çok sayıda futbolsever ve askeri personel de izledi. Futbolseverler, milli takım oyuncuları için tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu.



Takım, perşembe sabahı kentten ayrılacak.





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