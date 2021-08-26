Ampute Milli Futbol Takımı'nda hedef 2. Avrupa kupası!

Bolu'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa kupasını yeniden Türkiye'ye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Vatani görevini yaptığı Şırnak'ta mayına basması sonucu sol bacağını kaybeden ancak çocuk yaşlarından itibaren tutkuyla oynadığı futboldan vazgeçmeyen Osman Çakmak, ampute milli takım kaptanlığının ardından teknik direktörlük görevini üstlendi.



Kaptanlık yaptığı dönemde 2017'de Avrupa şampiyonluğu, 2018'de ise dünya ikinciliği yaşayan Çakmak, futbolcularını uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmek için yetiştiriyor.



Polonya'da 12 Eylül'de başlayacak Ampute Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan milli takıma tecrübelerini aktaran Çakmak, futbolcularıyla şampiyonluk kupasını bir kez daha kaldırmak istiyor.



"Amacımız yaraya merhem olmak"



Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, Avrupa şampiyonasına yönelik çalışmalarının Bolu kampında yoğun tempoda devam ettiğini söyledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonanın ertelendiğini aktaran Çakmak, geçen sürede çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.



Çakmak, salgın dönemini değerlendiren milli sporcuların Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettikleri başarının ortada olduğunu, kendilerinin de aynı şekilde başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Tokyo'dan Mete, Busenaz, Taha ve Rıza kardeşlerimiz nasıl ülkeye madalyayla döndüyse biz de kupayla dönmek için mücadele edeceğiz. Kupamızı Türk milletine armağan edeceğiz. Orman yangınları ve sel, bizi çok üzdü. Bu olaylar karşısında alınan başarılar, bir nebze olsun yaraya merhem sürmek gibi oluyor. Amacımız yaraya merhem olmak." diye konuştu.



Başarının sırrının, disiplin ve birliktelikten geçtiğini vurgulayan Çakmak, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini kaydetti.



Hedeflerinden bahseden Çakmak, "Bu ülkenin bir şeyi eksik. Avrupa şampiyonluğumuz var. İkinci bir Avrupa şampiyonluğunu alıp başarının tesadüf olmadığını ispatlamak ve devamında bu kardeşlerimle beraber 2022'de ev sahibi olacağımız dünya kupasını ülkemizde bırakmak istiyoruz. Takım kaptanıyken penaltı kaçırmamla alamadığımız dünya kupasını da hoca olarak bu ülkeye getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Çakmak, ampute futbol milli takımındaki hedeflerini gerçekleştirdikten sonra koşar futbolda da hedefleri olduğunu belirterek, "A Milli Futbol Takımına teknik direktör olma düşüncem de var. Neden olmasın? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ülkenin birliği ve beraberliği için bir bedel ödemişim. Çalışıyorum, kendimi yeniliyorum. Enerjim var, futbolcuya verebilecek bilgim var. Çok iyi de bir ekibim var." değerlendirmesinde bulundu.



