Ampute Milli Futbol Takımı'na Ankara'da ödül

Ampute Milli Futbol Takımı'na, Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneğince (ANSADER) ödülü verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute Milli Futbol Takımı'na Ankara'da ödül
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23 Ekim 2024 00:52
Ampute Milli Futbol Takımı, Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneğince (ANSADER) ödüle layık görüldü.

ANSADER'in Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü dolayısıyla Bilkent Hotel'de Cumhuriyet Balosu ve "Cumhuriyet Ödülleri" töreni düzenlendi.

Ampute Milli Futbol Takımı, "Cumhuriyetin Delikanlı Sporcuları" ile sinema ve dizi oyuncusu İpek Tuzcuoğlu "Onur Ödülü"ne layık görülürken Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) Başkanı Zerrin Özgüle, ANSADER Yönetim Kurulu Başkanı Öztuna Norman ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak'a "Cumhuriyet Ödülü" verildi.

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