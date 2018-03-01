Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ: ''En iyisi biziz''

Pendik Engelliler Spor Kulübünde forma giyen milli sporcu Selim Karadağ, takımının Antalya kampında değerlendirmelerde bulundu.



İlkokulda kırılan sağ kolunun yanlış tedavi sonucu kısa kalmasını dert etmeyip gönül verdiği spora devam ettiğini anlatan Selim Karadağ, Malatya'da halı saha işletirken ampute futbolla tanıştığını dile getirdi.



Azim ve sürekli çalışmanın sonucunda oynadığı takımlarda 8 kez Türkiye şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Selim Karadağ, elde ettiği başarılarla milli takıma kadar yükseldiğini aktardı.



Selim Karadağ, ampute futbolda çok büyük mutluluklar yaşadığını, bir kez "Dünyanın en iyi kalecisi" seçildiğini kaydetti.



Ay-yıldızlı formayı 2010 yılından bu yana giydiğini hatırlatan Selim Karadağ:

"Benim için Türk bayrağını taşımak çok farklı bir onur. Biz inancın gölgesinde savaşanlarız. Bir şeylere inanmış insanlarız. Milli takımdaki arkadaşlarımızla Türk bayrağını gördüğümüzde duygulanırız." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye çok büyük bir gurur yaşattıklarını belirten Selim Karadağ, şöyle konuştu:



"Ekim ayında Meksika'da Dünya Kupası var. Biz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese söz verdik. Yola ilk çıktığımızda kar topu idik. Avrupa şampiyonluğuyla çığ olduk. Bu çığ büyüyerek devam edecek. İnşallah Dünya Kupası'nda da şampiyon olacağız. Biz en iyisiyiz."



- "Umrede askerlerimize dua ettik"



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere selam gönderen Selim Karadağ, şu ifadeleri kullandı:



"Afrin'de bayrağımız için mücadele eden askerlerimiz var. Orada mücadele edemiyoruz belki ama biz de bu şekilde ülkemizi temsil ediyoruz. Şehit haberleri gelince üzülüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milli takım olarak umreye gittik. Orada askerlerimize dua ettik. Afrin'deki askerlerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Eğer oradan isteyen olursa milli formamı göndermeyi düşünüyorum."



- "Sporla insanları rehabilite etmek istiyorum"



Selim Karadağ, geniş spor tecrübesini kullanmak istediğini, gelecekte spor yöneticiliği yapmayı planladığını söyledi.



Spora sadece ampute futbol olarak bakmadığını ifade eden Selim Karadağ, "Engelli, engelsiz ayırt etmiyorum. Sporla insanları rehabilite etmek istiyorum. Çünkü çocuklar internet kafelerde çok zaman geçiriyor. Bu yüzden sosyalleşemiyorlar. Bu çocukların sosyal hayatlarını motive edecek görevler almak istiyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.



