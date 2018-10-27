Ampute Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor

24 ülke katılıyor

F GRUBU FİKSTÜRÜ

Kurulduğu günden beri Türk sporunun yanında olan Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Turnuvaya Avrupa Şampiyonu unvanı ile gelen ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Kenya, Liberya ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Bu yıl 15.'si düzenlenen Dünya Kupası'nda millilerin ilk rakibi ise Kenya olacak. Mücadele 29 Ekim Pazartesi sabah saat 02.00'de başlayacak.San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 6 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 24 ülkenin katıldığı kupada final maçı 4 Kasım Pazar günü oynanacak.02:00 TÜRKİYE – Kenya04:00 TÜRKİYE - Liberya03:00 TÜRKİYE - ABD