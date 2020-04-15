Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler ertelendi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Haziran'a erteledi.Federasyondan yapılan açıklamada, ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakaları ile yurt içinde düzenlenmesi planlanan oturarak voleybol etaplı müsabakalar ve diğer tüm faaliyetlerin (yarışma, kamp, kurs vb.) koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 1 Mayıs 2020 tarihine kadar askıya alındığı hatırlatıldı."Ancak artarak devam eden küresel ölçekteki salgın nedeniyle federasyonumuz tarafından yapılacak tüm faaliyetlerin 1 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesi uygun görülmüştür. Söz konusu tarihe kadar olan süreç izlenecek olup, faaliyetlerin takvimi gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirlenerek kamuoyuna bildirilecektir."