Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu

Van'da düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finale yükselen takımlar belli oldu.



Van Valiliği ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, yarı final maçlarıyla devam etti.



Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan günün ilk maçında Alves Kablo Ampute Spor Kulübü, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. İkinci maçta ise Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.



Karşılaşmaların ardından Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Alves Kablo Ampute Spor Kulübü finale yükselmeyi başardı.



Ampute Futbol Türkiye Kupası, yarın oynanacak final maçıyla sahibini bulacak





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ