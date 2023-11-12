Ampute Futbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Gebze Belediyesi iddialı

Ampute 1. Lig'de geçirdiği başarılı sezonun ardından Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükselen Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı , sezonu üst sıralarda bitirip başarı hikayesini sürdürmek istiyor.Teknik Direktör Deniz Kılıç, AA muhabirine, yeni sezona yönelik hazırlık çalışmalarının verimli geçtiğini ve iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.Yaptıkları transferlerle sezonu ilk 4'te bitirerek Türkiye Kupası'na katılmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, Gebze'de ampute takımını 2 sene önce kurduklarını, alt ligden başlayıp birinci lige oradan da süper lige çıktıklarını anlattı.Kılıç, çok farklı ve iyi bir takım oluşturduklarını aktararak, "Takıma güveniyoruz. Çok iyi transferlerimiz de var. Bu sene hedefimiz ilk 4 arasına girmek, oradan da Türkiye Kupası'na gitmek." dedi.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün kendilerini çok fazla desteklediğine değinen Kılıç, gösterdikleri başarıyla, destek verenlerin "yüzünü kara çıkarmadıkları" için mutlu olduklarını dile getirdi.Türkiye'deki Süper Lig'in dünyadaki en iyi lig olabileceğine dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:"Dünyada ampute futbolu Türkiye'den soruluyor. Ampute olarak normal futboldaki Brezilya'yız diyebiliriz. Milli takım bazında da dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız var. Türkiye ligi dünyadaki en iyi lig diyebilirim. Çok iyi oyuncularımız var. Ronaldo diyorsanız, o futbolcu amputede Türkiye'dedir."15 yıldır ampute futbol oynayan milli sporcu İsmail Korkmaz, iddialı oldukları Süper Lig'in alt ligler gibi olmadığını ve zor bir sezonun kendilerini beklediğini vurguladı.Korkmaz, hocalarının kendilerini en iyi şekilde çalıştırdıklarını anlatarak, "Tabii üst sıraları zorlayacağız. İddiamız da var. Tüm takımlar buraya çekinerek geliyor. Yapmış olduğumuz transferler de var, daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.İlk maçlarına şampiyon kadroyla çıkacaklarını, rakiplerinin çekinerek geldiklerini söyleyen Korkmaz, kendilerine verilen taktiklerle sahada mücadele edip ilk 3 puanlarını alacaklarını kaydetti.Kılıç, şampiyon takımın kitlesinin bulunduğunu ancak kendi tribünlerinin boş olduğunu, bu nedenle Gebze halkından destek beklediklerini de sözlerine ekledi.Yeni transfer Emin Tiryaki ise yeni sezonda ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını dile getirdi.İyi yapılanma ve ekip olarak sezona hazırlandıklarını, oynayacakları ilk Alves Kablo Ampute Spor Kulübü maçına hazır olduklarını ifade ederek, "Gelen takımı eli boş göndereceğiz. Hedef ilk 4, sonuçta buraya verilen emek var. Burada yöneticisinden malzemecisine kadar takım olarak bütünlük var. Aile olduk. Başarıya ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. 'Buradan milli takıma niye başka sporcular da gitmesin' diye elimizden gelen her şeyi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İlk maçta sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Tirkyaki, "Genelde lige çıkan ekipler, ligde kalmaya mücadele ederler ama biz bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarındayız biriyiz. İnşallah bunun için hazırlandık." ifadesini kullandı.