Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Etimesgut!

Etimesgut Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.



Ampute Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda şampiyonu belirleyecek 26'ncı ve son hafta maçında Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Etimesgut Belediyespor karşılaştı.



Maç 0-0 berabere tamamlanırken, 74 puana ulaşan Etimesgut Belediyespor, ikinci sıradaki Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile arasındaki 3 puanlık farkı koruyarak Ampute Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.



Etimesgut Belediyespor'a şampiyonluk kupası, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen tarafından verildi.





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