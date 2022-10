Ampute Futbol Milli Takımı'ndan hastalara moral ziyareti

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü ziyaret ederek buradaki hastalara ve sağlıkçılara moral ziyaretinde bulundu.



Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncular, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, tedavisi devam eden çok sayıda hasta ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, burada yaptığı konuşmada, Ampute Futbol Milli Takımı'nın önlerine çıkan tüm zorluklara ve önyargılara karşı yılmadan azimle, inançla başarılı olduğunu belirterek, "Bu kupa en çok da bu aziz millete armağan olsun, annesini ve babasını bir daha göremeyecek evlatlara, evlatlarını bir daha göremeyecek anne ve babalara, şehitlere ve gazilere armağan olsun. Bizim taşıdığımız ruh buydu, sahaya da böyle çıktık." değerlendirmesinde bulundu.



"Ferdi olmaktan gurur duyduğumuz bu aziz millete her şeyin en güzeli yakışır." diyen Ergezen, şampiyonluk kupası için ampute milli futbolcuların çok fedakarca çalıştığını belirtti.



Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise "Herkes her şeyi yazar, herkes her şeyi konuşur ama tarihi yiğitler, aslanlar, kahramanlar yazar. Bir gazi olarak yüreğimle konuşuyorum, büyük bir mutluluk yaşıyoruz. 'Rol-model gururumuzsunuz' diyorlar, dünyada da biz gururluyuz. Kahramanlar konuşmaz, kahramanlar savaşır, işte savaşan kahramanlar. Şehir hastanesine dünya kupası sözü verdik, sağlık çalışanlarımızın hepsine çok minnettarız. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.



Milli takımın kaptanı Bülent Çetin de bugüne kadar birçok kupa kazandıklarını, tek eksikleri dünya kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sene şubat ayında bu kupa için çalışmaya başladık, bu kupanın altında çok büyük emekler, çok büyük fedakarlıklar yatıyor. Bu kupada 85 milyonun ağırlığı var. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Takım arkadaşlarım adına başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizlere hiçbir zaman engel olmasınlar, biz zaten yapacağımızın en iyisini her zaman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından üzerinde "Şampiyon Türkiye" yazılı kırmızı-beyaz renklerdeki pasta kesilerek herkese ikram edildi. Milli futbolcular, katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektirdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ