Ampute Futbol Milli Takımı, Bolu'da güç depoluyor

Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute Futbol Milli Takımı, Bolu'da güç depoluyor
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09 Eylül 2022 13:07
Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

İstanbul'da 1-10 Ekim'de düzenlenecek ve 24 ülkenin katılacağı Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırlanan milliler, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa girdi.

Toplam 28 kişiden oluşan Ampute Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Osman Çakmak ve yardımcı antrenörler gözetiminde teknik ve taktik ağırlıklı günde çift antrenman yapıyor.

Bolu'da 14 Eylül tarihine kadar kamp yapacak milliler, daha sonra İstanbul'a geçecek.

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