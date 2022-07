Ampute Futbol Dünya Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası'nın grup kura çekimi yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde çekilen kura sonucunda Ampute Milli Takımı, Haiti, Fransa ve Liberya ile A Grubu'nda yer aldı.



Kura çekimine TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonları Sorumlusu Yusuf Günay, TFF Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İdil Karademirlidağ Suher, Murat Şahin, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak ve Dünya Kupası'na katılan ülkelerin temsilcileri katıldı.



Açılış maçı 30 Eylül'de Türkiye ile Fransa arasında



Ev sahibi olarak A Grubu'nda bulunan Türkiye, kupanın açılış maçını 30 Eylül'de Fransa ile oynayacak.



Dünya Kupası'nda toplam 80 maç yapılacak. Son 16'ya kalan takımların eleme usulü yapacağı maçların ardından 9 Ekim'de oynanacak final maçıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan ülke belli olacak.



TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Ampute Futbol Dünya Kupası kura çekiminde 24 ülke, 4'erli 6 gruba ayrıldı.



İstanbul'da 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kupada gruplar şöyle:



A Grubu: Türkiye, Haiti, Fransa, Liberya



B Grubu: Meksika, Japonya, Kolombiya, Almanya



C Grubu: İngiltere, Arjantin, ABD, Endonezya



D Grubu: Brezilya, İrlanda, İran, Fas



E Grubu: Polonya, İspanya, Özbekistan, Tanzanya



F Grubu: Angola, İtalya, Uruguay, Irak



Yusuf Günay: "Avrupa'nın ampute futbol merkezi durumuna yükseldik"



TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonları Sorumlusu Yusuf Günay, ampute futbolun dünyada her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü belirterek "Her zaman iddialı bir ülke olduğumuz bu sporda iki kez kazandığımız Avrupa şampiyonluğu ve Dünya ikinciliği ile söz sahibi noktaya geldik. Ev sahipliği yaptığımız organizasyonlarla aynı zamanda Avrupa'nın ampute futbol merkezi durumuna yükseldik. İstanbul, 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası finallerine de ev sahipliği yapacak. 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde 5 kıtadan 24 ülkeyi ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Dünyanın ilgiyle izleyeceği 80 maç bizleri bekliyor. Tüm katılımcı sporcuların, yöneticilerin ve dünyanın birçok ülkesinden gelecek medya mensuplarının hayranlıkla ve güzel anılarla İstanbul'dan ayrılacağına inanıyorum. Konuklarımıza Türk misafirperverliğini en güzel şekilde göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Arif Ümit Uztürk: "Tüm katılan ülkelere başarılar diliyorum"



Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın ricaları üzerine Türkiye'ye aldığımız ve İstanbul'da yapılacak Dünya Kupası'nın kura çekimi için toplanmış bulunuyoruz. 30 Eylül'de Türkiye maçıyla başlayacak toplam 80 müsabaka için bize her türlü desteği sağlayan TFF Sayın Başkanı ve değerli Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimi ifade ediyorum. Fair play anlayışıyla başlayıp aynı şekilde devam edeceğine inandığım bu çok özel organizasyona katılacak tüm sporculara, antrenörlere, hakemlerimize ve diğer görevlilerimize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Muaz Ergezen: "Müzemizdeki tek eksiğimiz Dünya Kupası"



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de çok heyecanlı ve mutlu bir güne şahitlik ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:,



"Bedensel engelli bireylere sunulan olanaklar bakımından ülkemiz dünyanın çok ilerisinde. Diğer ülkelerden farkımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bedensel engelli spor branşlarımıza sunduğumuz imkanlar çok geniş. Yapısal reformlar sonucunda elde ettiğimiz destekler ve altyapımız sayesinde başarılarımız bir bir gelmekte. Müzemizdeki tek eksiğimiz Dünya Kupası. Bu kupayı ülkemize kazandırarak teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Başta Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, TFF'nin değerli yöneticilerine ve kıymetli sponsorlarımıza çok teşekkür ediyor, yapacağımız maçlarda tüm vatandaşlarımızı bizlere destek olmaya çağırıyoruz."





