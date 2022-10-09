Ampute Futbol Dünya Kupası'na katılan ülkelerden TFF'ye teşekkür

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerin temsilcileri, organizasyona desteği nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri ve sahaları TFF tarafından, 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon için 24 katılımcı ülkeye açıldı.Turnuvadaki toplam 80 maçın 76'sı Riva'da oynandı.



Katılımcı ülkelerin federasyon başkanları ve temsilcileri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyelerine, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy nezdinde teşekkür ederek, Riva'da ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen ile katılımcı ülkelerin federasyon başkanları ve temsilcilerine günün anısına A Milli Takım forması takdim etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, "Riva'da misafir ettiğimiz konukları iyi dileklerle ve olumlu hislerle ülkelerine uğurlamak bizleri de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.





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