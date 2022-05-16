Ampute 1. Lig'de şampiyon Yenimahalle

Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute 1. Lig'de şampiyon Yenimahalle
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16 Mayıs 2022 00:07
Ampute Futbol 1.Ligi'nde Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ligin 17. haftasında konuk ettiği Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünü 5-0 yendi.

Ev sahibi ekip, Ahmed Serro ve Fatih Şentürk'ün golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Harun Mut'un kendi kalesine attığı golle 3-0 öne geçen Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, Fatih Şentürk ve Eyyüp Alpaslan'ın attığı gollerle karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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