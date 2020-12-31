Amorti rakamları, Milli piyango amorti numaraları 2021 yılbaşı

Milli Piyango'da en çok çıkan şanslı rakamlar / Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en şanslı il İstanbul, en fazla çıkan numara ise 3 oldu.



Milli Piyango çekilişinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile de büyük ikramiye kazanabilirsiniz.



Milli Piyango İdaresi tarafından her yılbaşında düzenlenen "Özel çekiliş", son 10 yılda 40 kişiyi zengin etti. Çekilişlerde en şanslı il İstanbul, en fazla çıkan numara ise 3 oldu.





MPİ GOV TR MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ KAÇ LİRA?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu. Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.





Eskiden bu sorunun tek bir yanıtı vardı: Gazetelerden. Gazeteleri bir heves alıp oldukça uzun bir listeden bilet sorgulama yapmak tam bir işkenceydi. Ancak günümüzde Milli Piyango bileti sorgulama oldukça kolay. Hem internetten hem de telefonla Milli Piyango biletinize ikramiye vurup vurmadığını hızlıca öğrenebiliyorsunuz. İnternet bağlantılarının oldukça sıkıntılı olduğu şu dönemde telefonla sorgulama yapmanın daha hızlı sonuç vereceğini düşünüyor ve Milli Piyango bileti sorgulama için izlemeniz gereken adımlara geçiyoruz:Milli Piyango İdaresi Sesli İkramiye Bilgi Hattı'nı arıyorsunuz. Numarası: (0 312) 285 90 66Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için 1'i tuşluyorsunuz.Milli Piyango biletiniz üzerindeki çekiliş tarihini gün, ay ve yıl olmak üzere giriyorsunuz.0 tuşlayarak tarihin doğruluğunu onaylıyorsunuz. (Tarihi yanlış girdiyseniz 1'e basarak tekrar girme şansınız var)Milli Piyango biletinizin üzerindeki numaraları giriyorsunuz.Girdiğiniz numaranın onayı için 0'ı tuşlamanız isteniyor.Bu kadar basit! Milli Piyango biletinize ikramiye çıkmışsa tebrik mesajı alıyorsunuz