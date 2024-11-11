Amorim istedi, van Nistelrooy gitti

Ruben Amorim'in isteği doğrultusunda Ruud van Nistelrooy, Manchester United'dan ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Amorim istedi, van Nistelrooy gitti
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11 Kasım 2024 21:01
Teknik direktörlüğe Ruben Amorim'i getiren Manchester United'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Sezona Erik ten Hag'ın yardımcısı olarak başlayan ve ten Hag'ın görevden ayrılmasının ardından geçici teknik direktör olarak görev yapan Ruud van Nistelrooy, kulüpten ayrıldı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, bu kararı Ruben Amorim'in van Nistelrooy'un teknik ekibinde istememesi sebebiyle aldı.

Manchester United ise van Nistelrooy'un görevden ayrıldığını doğrularken, "Ruud bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da geçici teknik direktör olarak görev yaptığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik istatistikleri yakalamıştı.


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