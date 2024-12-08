Amorim'den beş maçta iki galibiyet

⭕1-1, Ipswich Town

✅3-2, Bodo / Glimt

✅4-0, Everton

❌2-0, Arsenal

❌2-3, Nottingham Forest



Ruben Amorim'in Manchester United'daki 5 maçlık performansı👀 pic.twitter.com/DIjbQuuD4l



— Sporx (@sporx) December 8, 2024

Manchester United'ın Erik ten Hag'ın ardından takımın başına getirdiği Ruben Amorim, ilk beş maçında henüz farkını koyamadı.Amorim, İngiliz ekibindeki ilk beş maçında iki galibiyet alabildi. Portekizli ile UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup eden Manchester United, Everton'ı ise 4-0'lık farklı skorla geçti.Manchester United, Premier Lig'de ise Arsenal'e deplasmanda 2-0, sahasında Nottingham Forest'a ise 3-2 yenildi. İngiliz temsilcisi, Amorim'in il maçında ise Ipswich Town ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.