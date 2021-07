Among Us'ın PlayStation'a geleceği tarih ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene neredeyse her YouTuber'ın, her Twitch yayıncısının ve bunların izleyicilerinin en çok oynadığı ve izlediği oyun olan Among Us, pandeminin de etkisiyle popülerliğini bu yıl biraz kaybetti. Şu ana kadar Android, iOS ve PC platformlarında yer alan oyunun tekrar ünlenmesi adına geliştiriciler yeni bir yola başvurdu.Alınan bir habere göre Among Us, PlayStation veri tabanına eklenmiş durumda. Uzun zamandır oyuncu kitlesi tarafından istenilen bir husus olan Among Us'ın PlayStation'a geliyor olması, geliştiricilerin oyuncuları dinlediğini gösteren güzel bir hamleAmong Us'ın PlayStation için çıkış tarihi de belli gibi:2021'in yarısını bitirdik ve oyuncu kitlesi Among Us'ı artık PlayStation'da da oynayabileceğini öğrendi. Geriye çıkış tarihi kaldı. Eğer veri tabanı sızıntıları doğruysa beklediğimizden çok daha yakın bir çıkış tarihimiz var.PlayStationSize isimli Twitter hesabının bir gönderisinde Among Us'ın PlayStation sürümünün önümüzdeki ay sonu, yani 31 Ağustos 2021 tarihinde çıkacağını belirtiyor. Tabii bu tarih şu an için bir kesinlik taşımıyor zira sadece bir yer tutucu olma ihtimali de var.WebTekno