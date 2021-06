Among Us'a önümüzdeki dönemde gelecek tüm yenilikler açıklandı

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🗺️ The Among Us Roadmap 🗺️<br><br>what's next for us?? here are just a few of our future plans:<br>🔹 15 players & new colors - Tan, Maroon, Gray, Rose, Banana, Coral<br>🔹 map 5<br>🔹 achievements<br>🔹 new roles & ways to play<br>🔹 visor cosmetics<br>🔹 more?!<br><br>link to all info in the thread ❤️ <a href="https://t.co/frBjd15GIS">pic.twitter.com/frBjd15GIS</a></p>— Among Us 🗺️ ROADMAP REVEAL!!! (@AmongUsGame) <a href="https://twitter.com/AmongUsGame/status/1403059335689736194?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Geçtiğimiz günlerde Epic Games'in sürpriz oyun olarak verdiği Among Us, uzun süre popüler olmuş fakat sonrasında kendisini tekrar ettiği için oyuncu kitlesi bir hayli azalmıştı.Bugünse Among Us'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, oyuna gelecek yenilikler ve geliştirmeler açıklandı.Açıklamalara göre, oyuna yeni birvizör kozmetikleri,, başarımlar, yeni roller, yeni renkler vegeleceği belirtildi. Ancak bu güncellemelerinya da hepsinin aynı anda mı yoksa ayrı ayrı mı geleceği konusunda hiçbir açıklama yapılmadı.WebTekno