Among Us'a önümüzdeki dönemde gelecek tüm yenilikler açıklandı
Popüler oyun Among Us'ın yapımcısı Innersloth, Among Us için önümüzdeki dönemde gelecek yenilikleri açıkladı. Saklambaç modu ve yeni görevler gibi özelliklerin ekleneceği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Epic Games'in sürpriz oyun olarak verdiği Among Us, uzun süre popüler olmuş fakat sonrasında kendisini tekrar ettiği için oyuncu kitlesi bir hayli azalmıştı.
Bugünse Among Us'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, oyuna gelecek yenilikler ve geliştirmeler açıklandı.
Yeni oyun modu ve özelleştirmeler
Açıklamalara göre, oyuna yeni bir saklambaç modu, vizör kozmetikleri, 15 oyunculu bir mod, başarımlar, yeni roller, yeni renkler ve çok daha fazlasının geleceği belirtildi. Ancak bu güncellemelerin ne zaman ya da hepsinin aynı anda mı yoksa ayrı ayrı mı geleceği konusunda hiçbir açıklama yapılmadı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🗺️ The Among Us Roadmap 🗺️<br><br>what's next for us?? here are just a few of our future plans:<br>🔹 15 players & new colors - Tan, Maroon, Gray, Rose, Banana, Coral<br>🔹 map 5<br>🔹 achievements<br>🔹 new roles & ways to play<br>🔹 visor cosmetics<br>🔹 more?!<br><br>link to all info in the thread ❤️ <a href="https://t.co/frBjd15GIS">pic.twitter.com/frBjd15GIS</a></p>— Among Us 🗺️ ROADMAP REVEAL!!! (@AmongUsGame) <a href="https://twitter.com/AmongUsGame/status/1403059335689736194?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Kaynak: WebTekno
Bugünse Among Us'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, oyuna gelecek yenilikler ve geliştirmeler açıklandı.
Yeni oyun modu ve özelleştirmeler
Açıklamalara göre, oyuna yeni bir saklambaç modu, vizör kozmetikleri, 15 oyunculu bir mod, başarımlar, yeni roller, yeni renkler ve çok daha fazlasının geleceği belirtildi. Ancak bu güncellemelerin ne zaman ya da hepsinin aynı anda mı yoksa ayrı ayrı mı geleceği konusunda hiçbir açıklama yapılmadı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🗺️ The Among Us Roadmap 🗺️<br><br>what's next for us?? here are just a few of our future plans:<br>🔹 15 players & new colors - Tan, Maroon, Gray, Rose, Banana, Coral<br>🔹 map 5<br>🔹 achievements<br>🔹 new roles & ways to play<br>🔹 visor cosmetics<br>🔹 more?!<br><br>link to all info in the thread ❤️ <a href="https://t.co/frBjd15GIS">pic.twitter.com/frBjd15GIS</a></p>— Among Us 🗺️ ROADMAP REVEAL!!! (@AmongUsGame) <a href="https://twitter.com/AmongUsGame/status/1403059335689736194?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Kaynak: WebTekno
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