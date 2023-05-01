Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan transferi Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, derbide etkili bir performans sergiledi. 58'de de oyununu golle taçlandırdı. Boşnak yıldız, Fernando Muslera'nın Sergio Oliveira'ya kısa oynayacağını gördü. Toptan önce hareketlendi, meşin yuvarlağı çaldı. Karşı karşıya pozisyonda da düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu böylece Beşiktaş adına ilk golünü kaydetti.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, derbide etkili bir performans sergiledi. 58'de de oyununu golle taçlandırdı. Boşnak yıldız, Fernando Muslera'nın Sergio Oliveira'ya kısa oynayacağını gördü. Toptan önce hareketlendi, meşin yuvarlağı çaldı. Karşı karşıya pozisyonda da düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu böylece Beşiktaş adına ilk golünü kaydetti.