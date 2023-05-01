Amir Hadziahmetovic'ten siftah

Beşiktaş'ın deprem sonrası 'yardım transferi' olan Amir Hadziahmetovic Oliveira'dan topu kapıp güzel bir gol attı. Kartal adına siftah yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Amir Hadziahmetovic'ten siftah
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01 Mayıs 2023 09:18
Amir Hadziahmetovic
Amir Hadziahmetovic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan transferi Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, derbide etkili bir performans sergiledi. 58'de de oyununu golle taçlandırdı. Boşnak yıldız, Fernando Muslera'nın Sergio Oliveira'ya kısa oynayacağını gördü. Toptan önce hareketlendi, meşin yuvarlağı çaldı. Karşı karşıya pozisyonda da düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu böylece Beşiktaş adına ilk golünü kaydetti. 

 
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