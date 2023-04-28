Amir Hadziahmetovic kaza geçirdi!

Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic, Sarıyer'de bir trafik kazası geçirdi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Amir Hadziahmetovic kaza geçirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2023 19:25
Sarıyer'de otomobiliyle seyreden Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada futbolcu yaralanmazken hafif yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, 34 GKA 444 plakalı otomobiliyle seyrettiği esnada aynı istikametteki Uğur Turhan idaresindeki 34 DJP 339 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli yaralandı. Futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Futbolcu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery