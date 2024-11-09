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Amir Hadziahmetovic: "Kariyerimin en iyi golüydü"

Çaykur Rizespor'da Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Amir Hadziahmetovic: 'Kariyerimin en iyi golüydü'
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09 Kasım 2024 21:37
Çaykur Rizespor'da Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Amir Hadziahmetovic yaptığı açıklamada, "Öncelikle tabii ki gol için mutluyum ama en önemli şey 3 puandı. Önemli olan kazanmaktı. İyi oynamaya başladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Sezon başlangıcında bazı problemler yaşadık. Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var." dedi.

Attığı gole de değinen Amir, "Kariyerimin en iyi gollerinden biriydi. Sakatlıktan döndüm ben de, artık mutluyum sahadayım. Daha iyi oynamak, takıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Umarım bunu başarabilirim." ifadelerini kullandı.

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