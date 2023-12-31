Amir Hadziahmetovic'in talipleri artıyor

Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen ve bunun için oyuncu satışı yapmak isteyen Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Amir Hadziahmetovic'in talipleri gün geçtikte artıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Amir Hadziahmetovic'in talipleri artıyor
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31 Aralık 2023 09:40
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda ilk plan hedeflenen futbolcularla yolları ayırmak.

Yönetim gerçekleşecek olan ayrılıkların ardından oluşan bütçeyle birlikte transferde daha rahat hamleler yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Kartal'da ilk ayrılan isim Eric Bailly olmuştu.

AYRILIKLARA İZİN VERİLECEK

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuların yanı sıra iyi teklif gelmesi durumunda birçok isimle de yollar ayrılabilir. Bu noktada öne çıkan oyuncular ise Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic.

Amir Hadziahmetovic'in İtalyan ve İspanyol kulüpleri tarafından takip edildiği öğrenildi. Hatta İtalya'dan birçok takımın Beşiktaş ile iletişime geçtiği kaydedildi.

7 MİLYON EURO

İtalya'nın orta sınıf takımlarının, 26 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı ifade edildi. Beşiktaş Kulübü ise Boşnak futbolcunun bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi.

İtalya'dan birkaç takımın bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ve şartların oluşması halinde Amir'i ocak ayında transfer etmek istedikleri vurgulandı. Transfere dair temasların süreceği ve önümüzdeki günlerde Amir'in takımdan ayrılabileceği belirtildi.

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Amir Hadziahmetovic bu karşılaşmalarda 6 asistlik skor katkısı sağladı. 

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