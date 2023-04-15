Amir Hadziahmetovic'in sarı kart pişmanlığı

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor'a karşı oynayamayacak olmanın pişmanlığını yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Amir Hadziahmetovic'in sarı kart pişmanlığı
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15 Nisan 2023 12:56
Beşiktaş'ta, Giresunspor maçında gördüğü sarı kartla Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düşen Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor'a karşı olmayacağı için üzgün olduğunu söyledi.

Boşnak oyuncu, "Bu maçta takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Benim için bir talihsizlik yaşandı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi.

Devre arasında Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Hadziahmetovic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol ya da asist üretemedi.



 
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