Amir Hadziahmetovic için sürpriz talip!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic'e sürpriz bir talip çıktı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese, Brezilyalı orta saha oyuncusu Walace'un ayrılık ihtimali nedeniyle yeni bir orta saha arayışlarına başladı. Udinese'nin listesinde Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'in de yer aldığı belirtildi.



Öte yandan Udinese'nin Hadziahmetovic dışında orta saha adayları arasında Jari Vandeputte ve Francis Coquelin'in de yer aldığı kaydedildi.



2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 3.2 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Hadziahmetovic, siyah-beyazlı takımla 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.





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