Amir Hadziahmetovic göz doldurdu

Hatayspor karşısında 2 asist yapan Amir Hadziahmetovic, galibiyetinin mimarı oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Amir Hadziahmetovic göz doldurdu
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26 Aralık 2023 11:16
Son güncelleme 26 Aralık 2023 11:18
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Hatayspor galibiyetinin mimarı oldu.

Attırdığı goller kadar başarılı performansıyla da göz dolduran Bosnalı yıldız, bu sezonki en etkili maçını oynadı.

Hatayspor maçına kadar bu sezon sadece 2 asist yapan Amir, Hatay karşısında 52 dakikada aynı performansı ortaya koydu.

Başarılı oyuncu 2 golün de hazırlayıcısıydı. 

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