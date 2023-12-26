Amir Hadziahmetovic göz doldurdu

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Hatayspor galibiyetinin mimarı oldu.
Attırdığı goller kadar başarılı performansıyla da göz dolduran Bosnalı yıldız, bu sezonki en etkili maçını oynadı.
Hatayspor maçına kadar bu sezon sadece 2 asist yapan Amir, Hatay karşısında 52 dakikada aynı performansı ortaya koydu.
Başarılı oyuncu 2 golün de hazırlayıcısıydı.
Attırdığı goller kadar başarılı performansıyla da göz dolduran Bosnalı yıldız, bu sezonki en etkili maçını oynadı.
Hatayspor maçına kadar bu sezon sadece 2 asist yapan Amir, Hatay karşısında 52 dakikada aynı performansı ortaya koydu.
Başarılı oyuncu 2 golün de hazırlayıcısıydı.